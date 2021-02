Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Innenstadt/ Sattel-Diebstähle rund ums Krankenhaus

Coesfeld (ots)

Seit Anfang des Jahres stiehlt jemand in der Coesfelder Innenstadt Fahrradsättel. Betroffen sind Leezen, die an der Beguinenstraße und am Südring abgestellt wurden. Die Polizei in Coesfeld bittet Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

