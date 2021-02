Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Indehell/Betrüger erbeuten Schmuck

Coesfeld (ots)

Schmuck erbeuteten Unbekannte am Mittwoch (24.02.21) von einer 86-jährigen Seniorin aus Coesfeld. Unter dem Vorwand, Rohrleitungen überprüfen zu wollen, haben sich Betrüger Zugang zu der Wohnung an der Straße "Indehell" verschafft. Gegen 13 Uhr klingelte es an der Tür der Frau. Der Unbekannte überzeugte sie davon, dass es in der Nachbarschaft zu Rohrbrüchen gekommen sei. Daraufhin begleitete die Dame ihn in das Badezimmer. Der Betrüger lenkte die 86-Jährige ab. Als die Seniorin nach einer Weile nichts mehr hörte, schaute sie nach. Jedoch war der Mann weg. Auch der Schmuck fehlte. Die Polizei schließt nicht aus, dass eine zweite Person an der Tat beteiligt war, die sich in der Wohnung umschaute.

Der Unbekannte, der die Seniorin ablenkte, ist rund 1,75 Meter groß. Er hat dunkle Haare, trug dunkle Jeans und eine dunkle Jacke mit vier aufgestickten roten Karos.

Die Polizei in Coesfeld bittet Angehörige, älteren Familienmitglieder zu sensibilisieren.

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

- Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Die Polizei Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell