Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße - Radfahrer durch Sturz verletzt

Coesfeld (ots)

Am Sonntag, 28.02.2021, 02.15 Uhr, entdeckten Polizeibeamte im Rahmen der Streifenfahrt in Lüdinghausen, Seppenrader Straße, am Ende des Gefälles in Fahrtrichtung Lüdinghausen eine männliche Person, die auf dem Radweg, der längs der B 58 verläuft, lag und augenscheinlich verletzt war. Es stellte sich heraus, dass der 17 Jahre alte Mann aus Lüdinghausen mit seinem Fahrrad gestürzt war. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Zudem stellten die Beamten fest, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell