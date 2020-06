Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: PKW aufgebrochen

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 05.06.2020, in dem Zeitraum von 14:30 Uhr bis 14:50 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Waldfriedhofes, Pirmasens ein PKW aufgebrochen. Durch unbekannte Täter wurde die hintere linke Seitenscheibe des PKW eingeschlagen und die Handtasche der 65-jährigen PKW Eigentümerin entwendet. In dieser befanden sich mehrere Dokumente, Bargeld, EC-/Kreditkarten und ein Mobiltelefon Samsung Galaxy S5. Die Schadenshöhe beträgt ca. 750,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

