Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Widerstand gegen Polizeibeamte, Verkehrsunfälle, Werkzeug entwendet

Aalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsunfall

Ein 18-jähriger Opel-Fahrer war am Sonntagnacht gegen 21:15 Uhr auf der Straße Im Feldle unterwegs. Beim Überqueren der Ingersheimer Hauptstraße in Richtung der Geschwister-Scholl-Straße kollidierte er mit einer 59-jährigen Mercedes-Fahrerin, welche die Geschwister-Scholl-Straße in Richtung der Ellwanger Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro.

Satteldorf: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Sonntagnachmittag gegen 13:30 Uhr kam es in der Alten Steige zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen sechs Männern. Vorausgegangen war ein Streit, bei dem es um die laute Musik eines 42-jährigen Mannes ging. Der 42-Jährige ließ sich auch nach dem Eintreffen der Polizeibeamten nicht beruhigen. Er beleidigte immer wieder die Polizisten und versuchte auf die anderen Beteiligten loszugehen. Da der Mann immer aggressiver wurde und eine erneute Eskalation kurz bevorstand, wurde er durch die Beamten in Gewahrsam genommen. Hiergegen leistete er massiven Widerstand, wodurch sich ein Beamter leicht verletzte. Der 42-Jährige muss nun mit entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Blaufelden: Werkzeuge entwendet

Ein Dieb betrat zwischen Freitagabend 20:30 Uhr und Samstagvormittag 09:30 Uhr ein im Umbau befindliches Vereinsheim im Kleistweg. Dort entwendete er verschiedene Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Blaufelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07953 925010 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Gaildorf: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitagnachmittag zwischen 13:20 Uhr und 13:35 Uhr einen geparkten VW auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gartenstraße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Gaildorf bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Wallhausen: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein 59-jähriger Motorradfahrer war am Sonntagnachmittag gegen 16:15 Uhr auf der K2503 von Hengstfeld in Richtung Triftshausen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer entgegenkommenden 24-jährigen Skoda-Fahrerin. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei lebensgefährlich. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die 24-Jährige Fahrerin des Skoda verletzte sich leicht. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell