POL-AA: Ostalbkreis: mehrere Verkehrsunfälle

Ellwangen/Jagst - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Eine 18-jährige Lenkerin eines VW befuhr am Sonntagmorgen, gegen 02:11 Uhr, die Bundesstraße 290, wobei sie auf Höhe der Gehrensägmühle von der Fahrbahn abkam, einen Weidezaun touchierte und letztlich frontal mit einem Baum kollidierte. Bei der folgenden Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss vom Alkohol stand. Sie wurde durch den Unfall schwer verletzt und es entstand ein geringer Sachschaden an dem Weidezaun.

Ellwangen/Jagst: Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 7

Am Samstagmorgen, gegen 09:20 Uhr, überholte ein 30-jähriger Lenker eines VW Golf zwischen den Anschlussstellen Ellwangen/Jagst und Dinkelsbühl/Fichtenau einen Nissan. Als er mit seinem VW vor dem Nissan wieder nach rechts einscherte, berührten sich die Fahrzeuge, wodurch sie ins Schleudern gerieten. Der VW überschlug sich in der Folge, wodurch der Fahrer schwer verletzt wurde. Der Nissan, der mit fünf Personen besetzt war, schlug mehrmals in den Mitteleitplanken ein. Sein 37-jähriger Fahrer verletzte sich dabei leicht. Weitere vier Insassen im Alter zwischen acht und 34 Jahren blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr über den Standstreifen geleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 23 000 Euro beziffert.

