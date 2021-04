Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: unkontrolliertes Gartenfeuer

Nachdem ein Anwohner des Blauen Wegs in der Nacht von Samstag auf Sonntag sein Gartenfeuer abgelöscht hatte, entfachte es sich kurze Zeit später, gegen 00:40 Uhr, erneut und es kam zu einem Flächenbrand. Noch bevor das Feuer auf einen Holzstapel übergreifen konnte, wurde es mittels Gartenschlauch durch den Anwohner und die ersteintreffenden Polizeikräfte eingedämmt. Die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt kam vor Ort und löschte den Brand, bei welchem kein Schaden entstand, vollständig ab.

Korb: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Am Samstagabend gegen 19:20 Uhr befuhr eine 50-jährige Lenkerin eines Mitsubishis die Neustadter Straße in Korb und bog nach links in die Winnender Straße ab. Hierbei übersah sie einen ordnungsgemäß auf der Winnender Straße fahrenden 53-Jährigen mit seinem Motorrad. Es kam zur Kollision, wobei der Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Weissach im Tal: Vollbrand einer Gartenhütte

Bei abendlichen Aufräumarbeiten auf einem Gartengrundstück, warf ein 20-Jähriger Gaskartuschen in eine noch glühende Grillstelle. Bei der anschließenden Detonation flog ein Teil der Glut auf eine rund 15 Meter entfernte Lagerhütte, welche Feuer fing. Die anwesenden Personen löschten zunächst alles ab und verließen gegen 21:00 Uhr den Garten. Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Glutnester nicht vollständig abgelöscht wurden, da die Hütte gegen 03:15 Uhr in Vollbrand stand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Weissach und Auenwald waren vor Ort und löschten den Brand, bei welchem ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro entstand.

