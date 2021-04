Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle in Murrhardt und Spiegelberg, Geschwindigkeitskontrolle in Backnang

Waiblingen (ots)

Murrhardt: Unfall mit Traktor

Am Freitagabend gegen 18:15 Uhr befuhr ein 66-Jähriger mit einem Traktor mit Anhänger im Bereich Sauerhöfle eine steile Wiese. Dabei kam der Traktor ins Rutschen, stellte sich quer und überschlug sich. Der Fahrzeuglenker wurde aus dem Traktor heraus geschludert und blieb mit schweren Verletzungen auf der Wiese liegen. Er wurde ins Krankenhaus verbracht.

Spiegelberg: Kradlenker gestürzt

Am Freitag gegen 17:30 Uhr kam es zwischen Vorderbüchelberg und Spiegelberg zu einem Verkehrsunfall. Im Ausgang einer Linkskurve kam der 17-jährige Lenker eines Krads aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Waldböschung hinunter. Hierbei prallte er nach einigen Metern gegen einen Baum. Der 17-jährige wurde schwer verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht.

Backnang: Doppelt so schnell wie erlaubt

Beamte des Polizeireviers Backnang führten am Freitag gegen 09:00 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der B14 an der "Spritnase" durch. Ein 34-jähriger Fahrer eines Mercedes hatte es besonders eilig. Abzüglich aller Toleranzen wurde er mit einer Geschwindigkeit von 105 km/h gemessen, obwohl dort die zulässige Höchstgeschwindigkeit nur 50 km/h beträgt. Neben einer Ordungswidrigkeitenanzeige an das Landratsamt wird auch ein Bericht an die Führerscheinstelle gefertigt, da sich der Verkehrsteilnehmer äußerst uneinsichtig zeigte.

