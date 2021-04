Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Zwei Autofahrerinnen wurden bei einem Auffahrunfall am Donnerstag, kurz vor 18 Uhr in der Neustadter Hauptstraße leicht verletzt. Eine 19 Jahre alte Fahrerin eines Ford Fiesta bemerkte zu spät, dass die vor ihr fahrende 50-jährige Toyota-Fahrerin aufgrund einer roten Ampel abbremsen musste und fuhr dieser auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Winnenden: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer streifte am Freitag in der Zeit zwischen 8 Uhr und 10:30 Uhr einen in der Petristraße geparkten VW und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz des Marktkauf einen geparkten Mercedes und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen Pkw. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Aspach: Auf Pkw aufgefahren

Eine 61-jährige Nissan-Fahrerin war am Freitagmorgen gegen 7 Uhr auf der L1115 in Richtung Backnang unterwegs. An der Kreuzung mit der Schöntaler Straße erkannte sie aufgrund tiefstehender Sonne zu spät, dass ein vor ihr fahrender 43-jähriger BMW-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Die 61-Jährige fuhr auf den 43-Jährigen auf, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell