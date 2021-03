Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen und Gaienhofen-Horn, Landkreis Konstanz) Sachbeschädigung durch Farbschmierereien (20.02. - 22.03.2021)

Gaienhofen und Gaienhofen-Horn, Landkreis Konstanz (ots)

Vermutlich im Laufe des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter die Wand an der Westseite der Grundschule in der Ebringstraße in Horn mit Farbe und den Buchstaben "ACAB", einer Zahl und einem weiteren Text aus der Graffiti-Szene beschmiert. Hierbei entstand an der Schule Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Bereits zuvor, im Zeitraum vom 20.02. bis 15.03., besprühten möglicherweise die gleichen Täter die Sporthallenwand an der Schlossschule in Gaienhofen. Auch hier wurde mit Farbe das Wort "ACAB" sowie eine Zahlenkombination aufgesprüht. Hinweise zu den durch die Farbschmierereien begangenen Sachbeschädigungen nimmt der Polizeiposten Gaienhofen (07735 97100) entgegen.

