Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Täter wollen Kupferkabel klauen

WeselWesel (ots)

Ein Zeuge hat am Freitag beobachtet, wie zwei Männer Kupferkabel von einen Lagerplatz in Wesel stehlen wollten. Als der Zeuge die Männer ansprach, flüchteten sie gegen 4.45 Uhr vom Tatort an der Mercatorstraße. Polizisten entdeckten vor dem Gelände abgetrennte Kupferkabel, die die Täter offensichtlich zurückgelassen hatten.

Nach Angaben des Zeugen sind die Täter zwischen 25 und 35 Jahre alt und trugen Baseball-Caps. Die Polizei Wesel bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0281 / 107-0. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell