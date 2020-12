Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbrecher stehlen Werkzeug und Kabel

Neukirchen-VluynNeukirchen-Vluyn (ots)

Eine Schlagbohrmaschine, einen Akkuschrauber, zwei Quirl-Geräte und Kabel - all das haben Unbekannte aus zwei Baucontainern in Neukirchen-Vluyn gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl auf dem Baustellengelände an der Jahnstraße machen können. Sie können sich unter der Telefonnummer 02845/3092-0 mit der Polizei in Verbindung setzen, wenn sie in der Tatzeit zwischen Mittwoch, 16.45 Uhr, und Donnerstag, 7.00 Uhr, etwas Auffälliges beobachtet haben.

