Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannter zerkratzt vier Autos 23.3.21

Rottweil (ots)

In der Johanniterstraße sind am Dienstagnachmittag vier Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden. Alle Autos standen beisammen, weshalb die Polizei von einer gezielten Tat ausgeht. Die Sachbeschädigung, wegen der die Polizei nun ermittelt, müsste im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr passiert sein. Den Schaden an den drei VW und einem Kia schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro. Sie bittet um Zeugenhinweise unter 0741 4770.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell