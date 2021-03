Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkrs. RW) Zigarettenautomat gestohlen

Schramberg (ots)

In der Härdtnerstraße fehlt seit einigen Tagen ein Zigarettenautomat. Wie der Tabakwarenhändler der Polizei jetzt mitteilte, ist dieser offenbar in den letzten Tagen zunächst unbemerkt abhandengekommen. Dabei gingen die Täter offenbar nicht ganz geräuschlos vor, denn der Pfosten, an dem der Automat montiert war, wurde vermutlich mit einem Trennschleifer abgeflext. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Der Automat, der eine Individualnummer hat, wurde bislang nirgends aufgefunden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell