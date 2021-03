Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) VW-Fahrer gefährdet Radler 23.3.21, 5.30 Uhr

Schramberg (ots)

Ein Radfahrer, der am Dienstagmorgen um 5.30 Uhr in der Vier-Häuser-Straße unterwegs war und in die Einsteinstraße abbiegen wollte, ist von einem VW-Fahrer gefährdet worden. Wie der 45-Jährige gegenüber der Polizei angab, wurde er auf der dortigen Abbiegespur rechts überholt und dann ausgebremst. Offenbar nur knapp konnte der Radler einen Zusammenstoß verhindern. Die Polizei, der die Autonummer des VW vorliegt, ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung.

