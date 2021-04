Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen - Dieseldiebstahl

Aalen (ots)

Rainau: Dieseldiebstahl

Am Freitag um 07:48 Uhr, stellte ein LKW-Fahrer fest, dass über Nacht aus seinem Fahrzeug etwa 300 Liter Dieselkraftstoff entwendet wurden. Hierzu wurde zunächst der Tankdeckel aufgebrochen und anschließend der Kraftstoff abgezapft. Der LKW-Stand zum Zeitpunkt des Diebstahls auf dem Parkplatz der B290, auf Höhe Rainau. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigungen

Zwischen Donnerstag und Freitag wurde in der Neißestraße eine Eingangstür, mehrere Briefkästen und die Wände des überdachten Eingangsbereiches mit einem Wasserfesten Stift beschmiert. Zudem fanden im Eingangsbereich mehrere Sachbeschädigungen durch Hitzeeinwirkung statt. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

In der Oberbettringer Straße wurde zwischen Donnerstagmittag, 14:40 Uhr und Freitagmorgen, 8 Uhr, am Fahrradabstellplatz der Pädagogischen Hochschule der hölzerne Sichtschutz beschädigt. Es wurden dabei mehrere Holzlatten aus der Verankerung gerissen. Der Schaden wird ebenfalls auf etwa 500 Euro geschätzt.

In der Rheinstraße wurde zwischen Donnerstagnachmittag, 17 Uhr und Freitagmorgen, 06:55 Uhr, auf der Rückseite einer Kindertagesstätte ein Holzkinderstuhl in einer Zinkwanne angezündet. Zudem wurde eine dort befindliche Stoffdecke und Müll in einem Kunststoffeimer entzündet. Durch die Hitzeeinwirkung wurde eine darunter befindliche Antirutschmatte beschädigt. Zudem entstand ein Sachschaden durch den entstandenen Ruß. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 650 Euro. Eine Brandgefahr für das Gebäude bestand nicht.

Hinweise auf die Verursacher erbittet der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 / 7966490

