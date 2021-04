Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Winterbach: Aufgefahren

Rund 6000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Donnerstag gegen 11:40 Uhr an der Ausfahrt der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 65 Jahre alter Fiat-Fahrer wollte von der Ausfahrt auf die L 1140 abbiegen und fuhr hierbei aus Unachtsamkeit auf den vor ihm verkehrsbedingt stehenden Daimler einer 59-Jährigen auf.

Alfdorf: Vorfahrt missachtet

Eine 65 Jahre alte BMW-Fahrerin befuhr am Donnerstagnachmittag gegen 13:30 Uhr die Landesstraße 1154 aus Lorch kommend und wollte an der Einmündung zur L 1155 nach links in Richtung Pfahlbronn abbiegen. Hierbei übersah sie eine von links kommende 58-jährige Mercedes-Fahrerin und missachtete deren Vorfahrt. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Pkw, an denen jeweils Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand.

Rudersberg: Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein 20-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der K 1883. Der junge Biker fuhr die Kreisstraße gegen 18:15 Uhr entlang, als er aufgrund eines Fahrfehlers auf Höhe Mannenberg die Kontrolle über seine Ducati verlor und stürzte. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Auenwald: Verkehrsunfall

Ein 38-jähriger Opel-Fahrer wollte am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr von der Talstraße nach links in die Mittelbrüdener Straße einbiegen. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 20-jährige Opel-Fahrerin, die bereits auf der Mittelbrüdener Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen wobei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8500 Euro entstand.

Backnang: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr fuhr ein 86-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Straße Im Wiesengrund. Beim Einfahren in die Sulzbacher Straße kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten 50-jährigen VW-Fahrer, der auf der Sulzbacher Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Durch den Crash zwischen den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zusammen circa 30 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell