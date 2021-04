Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pkw beschädigt, gegen Hauswand gefahren

Aalen (ots)

Schorndorf: Pkw beschädigt

Zwischen Mittwochnacht 22 Uhr und Donnerstagmorgen 07 Uhr wurde der Seitenspiegel eines VW in der Weißbucher Straße durch einen Vandalen beschädigt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Waiblingen: Gegen Hauswand gefahren

Ein 77-jähriger Toyota-Fahrer war am Donnerstagvormittag gegen 08:30 Uhr auf der Barbarossastraße unterwegs. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Hauswand. Der 77-Jährige verletzte sich leicht. Die Mauer blieb trotz des Zusammenstoßes unbeschädigt, am Fahrzeug entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

