POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Aalen zur Beteiligung am europaweiten Speedmarathon

Beteiligung des Polizeipräsidiums Aalen am europaweiten Speedmarathon

Mit 17% und damit als Hauptunfallursache Nummer eins war überhöhte Geschwindigkeit im vergangenen Jahr verantwortlich für die geschehenen Verkehrsunfälle innerhalb des Polizeipräsidiums Aalen. Betrachtet man die Verkehrsunfälle bei denen Personen verletzt wurden, war in 36% und damit in mehr als jedem dritten Fall die Geschwindigkeit unfallursächlich. Bei den Unfällen mit tödlichem Ausgang steigt der Anteil sogar auf alarmierende 80%. Zusammenfassend muss also festgestellt werden, dass überhöhte Geschwindigkeit die Hauptunfallursache darstellt.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass das Polizeipräsidium Aalen diese Entwicklung zum Anlass nahm, um sich am 21.04.2021 am europaweiten Speedmarathon zu beteiligen. Am gestrigen Tag wurden daher flächendeckend verstärkte Verkehrsüberwachungsmaßnahmen innerhalb des Zuständigkeitsgebietes getroffen, bei denen das Hauptaugenmerk auf der Einhaltung entsprechender Geschwindigkeitsbeschränkungen lag. Im Rahmen der Kontrollen wurden 36 Kontrollstellen eingerichtet. Dort waren insgesamt 99 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Einsatz. Während der Kontrollen wurden etwa 25 500 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei mussten etwa 1500 Geschwindigkeitsverstöße zur Anzeige gebracht werden, darunter waren auch 43 Fälle in denen die überhöhte Geschwindigkeit zu einem Fahrverbot führte. Weiter wurden im Zuge der Kontrollen auch zwei Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sowie 19 Nutzungen von Mobiltelefonen während der Fahrt und zehn Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt.

Das Polizeipräsidium Aalen versucht weiterhin, die Verkehrsunfallzahlen zu minimieren. Deshalb wird auch in Zukunft die Kontrolle der Einhaltung von zulässigen Höchstgeschwindigkeiten, flankiert von Präventionsarbeit ein wichtiger Bestandteil der polizeilichen Arbeit sein.

