Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Backnang: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein 16-jähriger Motorradfahrer war am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr auf der K1831 von Aspach in Richtung Oberschöntal mit einer 15-jährigen Sozia unterwegs. In einer Linkskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden 56-jährigen Citroen-Fahrer. Dieser musste nach rechts in eine Böschung ausweichen um einem Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der 16-Jährige verletzte sich durch den Crash leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Backnang: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwochnachmittag zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr einen geparkten VW auf einem Parkplatz in der Weissacher Straße. Er entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit und hinterließ einen Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe. Das Polizeirevier Backnang bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Sulzbach an der Murr: Kontrolle über Motorrad verloren

Am Mittwochnachmittag gegen 13:45 Uhr war ein 17-jähriger Motorradfahrer auf der B14 von Großerlach in Richtung Sulzbach an der Murr unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlitterte mit diesem gegen eine Leitplanke. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro.

Fellbach: Unfall im Kreuzungsbereich

Eine 85-jährige Mercedes-Fahrerin wollte am Mittwochmittag gegen 12:45 Uhr von der Sebastian-Bach-Straße nach links in die Esslinger Straße einbiegen. Dabei übersah sie eine 34-jährige Mitsubishi-Fahrerin die bereits auf der Esslinger Straße unterwegs war. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 000 Euro entstand.

Schorndorf: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Eine Verkehrsteilnehmerin war am Mittwochmittag gegen 11:30 Uhr auf der Feuerseestraße von der Innenstadt in Richtung Feuersee unterwegs. Beim Linksabbiegen in einen Parkplatz kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 13-jährigen Radfahrer, woraufhin dieser stürzte. In einem kurzen Gespräch zwischen dem Radfahrer und der VW-Fahrerin, gab der Radfahrer an, dass alles in Ordnung sei. Daraufhin fuhr die VW-Fahrerin weiter. Erst im Nachgang stellte der 13-jährige Junge fest, dass sein Fahrrad durch den Zusammenstoß beschädigt wurde. Ebenfalls wurde bei einer ärztlichen Untersuchung festgestellt, dass er sich bei dem Sturz leicht verletzte. Das Polizeirevier Schorndorf bittet nun darum, dass sich die Verkehrsteilnehmerin oder andere Zeugen unter der Telefonnummer 07181 2040 melden.

Waiblingen-Hohenacker: Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag zwischen 10:20 Uhr und 12:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken ein in der Karl-Ziegler-Straße geparktes Auto der Marke VW. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 950-422.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell