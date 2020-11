Polizei Wuppertal

POL-W: W - Rücknahme Vermisstenmeldung - 54-Jähriger wohlbehalten zurück

WuppertalWuppertal (ots)

Seit gestern war der 54-jährige Mann gesucht worden (W - Vermisster Mann in Elberfeld - Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/4765940), nun ist er wohlbehalten im Bereich der Hamburger Straße aufgefunden worden. Er ist bereits wieder in der Pflegeeinrichtung an der Vogelsangstraße zurück. (jb)

