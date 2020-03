Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Brennende Mülltonne

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 8:05 Uhr zu einem Brand in einer Mülltonne in Bondorf in der Lerchenstraße. Ein 36-Jähriger hatte Asche in seiner Mülltonne entsorgt und da diese vermutlich noch nicht vollständig abgekühlt war, kam es zum Brand. Der 36-Jährige konnte das Feuer vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbst löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Die Feuerwehr Bondorf war mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort.

