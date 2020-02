Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Fahrer eines beschädigten Pkw gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Schöneich sucht den Besitzer eines Pkws, welcher am Montag zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in Weil im Schönbuch in der Straße "In der Röte" abgestellt war, und dort beschädigt worden sein könnte. Der Pkw soll ein Audi oder VW von dunkler Farbe sein und ein Böblinger Kennzeichen (BB) haben. Das Fahrzeug wurde möglicherweise an der Beifahrertüre beschädigt. Der betreffende Fahrer wird gebeten sich unter Tel. 07031 67700 0 mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell