Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Geisterfahrer mit gestohlenen Kennzeichen ohne Führerschein aber alkoholisiert - Fahrzeugbrand - Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Geisterfahrer mit gestohlenen Kennzeichen ohne Führerschein aber alkoholisiert

Am Mittwoch um kurz vor 23:30 Uhr befuhr ein Streifenwagen des Polizeipräsidiums Aalen die rechte Fahrbahn der zweispurigen B29 von Schwäbisch Gmünd in Fahrtrichtung Aalen. Etwa 100 Meter vor dem Ende des vierspurigen Ausbaus, auf Höhe Essingen, kam dem Streifenwagen plötzlich ein PKW BWM entgegen, welcher entgegen der Fahrtrichtung nahezu mittig auf den beiden Fahrbahnen fuhr und auch beim Erkennen des Streifenwagens ohne bremsen bzw. ausweichen weiterfuhr. Ein Frontalzusammenstoß konnte nur vermieden werden, indem das Polizeifahrzeug nach rechts auf die Standspur auswich. Etwa 100 Meter weiter hielt der Fahrer des BWM sein Fahrzeug auf dem Standstreifen an, stieg aus, flüchtete über einen Acker und versteckte sich in einem Gebüsch. Hier konnte er von den beiden Polizeibeamten nach kurzer Absuche aufgefunden und vorläufig festgenommen werden. Bei der Überprüfung des 22-jährigen Mannes stellte sich heraus, dass er unter Alkoholbeeinflussung stand. Zudem konnten im Fahrzeug geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der junge Mann, der nicht im Besitz eines Führerscheines ist, wurde deswegen zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen wegen Diebstahls im polizeilichen Fahndungssystem ausgeschrieben sind. Der BMW wurde aufgrund unklarer Besitzverhältnisse zunächst beschlagnahmt. Übrigens konnte der junge Mann auch keinen triftigen Grund nachweisen, warum er um diese Zeit - trotz Ausgangssperre - noch unterwegs war. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen bzw. Verkehrsteilnehmer, die durch den weißen BMW gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 07171 / 3580 zu melden.

Essingen: Fahrzeugbrand

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 5 Uhr in der Limesstraße zu einem Fahrzeugbrand, der vermutlich durch einen technischen Defekt im Motorraum entstand. Das Fahrzeug war ca. 15 Minuten zuvor von dem Fahrzeughalter dort abgestellt worden. Die Freiwillige Feuerwehr Essingen war zur Brandbekämpfung eingesetzt. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Durch die ausstrahlende Hitze des Feuers schmolzen mehrere Sichtschutzblenden eines angrenzenden Wohnhauses. Hier entstand jedoch geringer Sachschaden.

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Beim Fahrstreifenwechsel auf der Johann-Gottfried-Pahl-Straße, unterhalb der Hochbrücke, beschädigte ein 68-jähriger Daimler-Lenker am Mittwoch gegen 14.45 Uhr den Pkw eines dort fahrenden 51-jährigen Ford-Lenkers, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro entstanden ist.

Bopfingen-Oberdorf: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim rückwärts einfahren von einer Hofzufahrt auf die Ipfstraße kollidierte am Mittwoch gegen 18.15 Uhr ein 43-jähriger Audi-Lenker mit dem Pkw einer heranfahrenden 20-jährigen Toyota-Lenkerin. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Durch Niesanfall Unfall verursacht

Beim Befahren der L 1075 zwischen Reitprechts und Lenglingen geriet am Mittwochabend ein 48-jähriger VW-Lenker gegen 19.10 Uhr aufgrund eines Niesanfalls in einer scharfen Rechtskurve in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem Pkw einer entgegenkommenden 32-jährigen Ford-Lenkerin. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell