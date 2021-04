Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mit verbotener Totfangfalle Jagd auf Biber gemacht - Von der Bremse gerutscht - Streit mit Radfahrer

Aalen (ots)

Ellwangen: Mit verbotener Totfangfalle Jagd auf Biber gemacht

Am Mittwoch wurde eine behördliche Begehung der Jagst im Bereich Ellwangen durchgeführt. Hierbei wurde im Bereich Jägerweg, auf Höhe eines dortigen Kleingartens, an einem sogenannten Biberwechsel eine funktionsfähige Totfangfalle aufgefunden. Die Fallenjagd mit dieser Art von Wildfallen ist in Deutschland verboten. Zudem stellt die Jagd auf Biber, die eine besonders geschützte Art sind, eine Straftat dar! Das Arbeitsgebiet Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Aalen bittet unter der Rufnummer 07961 / 9300 um Hinweise auf den Fallensteller oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang.

Essingen: Von der Bremse gerutscht

Am Donnerstag um 09:20 Uhr befuhr ein 46-jähriger Toyota-Lenker die Straße Steigerplatz in Richtung Kreuzung Steigerweg/Im Pflaumbach. An der Kreuzung bremste er sein Fahrzeug zunächst ab, da er von rechts einen Audi heranfahren sah. Im weiteren Verlauf rutschte der 46-Jährige von der Bremse ab, so dass sein Auto ungewollt in die Kreuzung einfuhr und gegen den Audi prallte. Der 47-jährige Audi-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Streit mit Radfahrer

Am Mittwoch um 16.30 Uhr befuhren zwei befreundete PKW-Lenker hintereinander die Lindenhofstraße zwischen Unterbettringen und Waldstetten. An der Kreuzung zur Karl-Benz-Straße wurde dem vorausfahrenden 18-jährigen PKW-Lenker von einem Radfahrer die Vorfahrt genommen, so dass dieser sein Fahrzeug stark abbremsen musste. Der 18-jährige forderte daraufhin den Radfahrer auf anzuhalten. Dieser streckte dem PKW-Lenker seinen ausgetreckten Mittelfinger entgegen und setzte seine Fahrt fort. Daraufhin verfolgten die beiden Freunde den Radler und konnten diesen an einem Kreisverkehr, kurz vor Ortsbeginn Waldstetten, zum Anhalten bringen. Hier entwickelte sich sofort ein Streitgespräch, welches in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Bei dieser Auseinandersetzung wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Der bislang unbekannte Radfahrer entfernte sich anschließend in Richtung Waldstetten. Er war etwa 30 Jahre alt und hatte eine normale Statur. Er war mit einem schwarzen Radhelm und einem roten Rad-Shirt bekleidet. Zudem war er mit einem Mountain-Bike unterwegs. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 / 7966490 in Verbindung zu setzen.

