Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mülleimerbrand - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Pkw macht sich selbständig und verletzt Frau

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hofherrnstraße rollte ein nicht ausreichend gesicherter Seat am Donnerstag, gegen 12.30 Uhr, mehrere Meter rückwärts auf die gegenüberliegende Parkreihe. Hier touchierte er die 24-jährige Mitfahrerin eines geparkten Seat, die gerade mit dem Beladen des Pkw beschäftigt war. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von ca. 900 Euro.

Essingen: Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstagvormittag befuhr ein 33-jähriger VW-Lenker gegen 9.50 Uhr die Bahnhofstraße von der B 29 kommend in Fahrtrichtung Essingen. Als er nach links in eine Firmenzufahrt abbiegen wollte übersah er aufgrund des stockenden Verkehrs einen ordnungsgemäß entgegenkommenden 78-jährigen BMW-Lenker und streifte diesen. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Unterschneidheim: Wildunfall

Auf der L 1060 erfasste am Donnerstagabend ein Renault-Lenker gegen 22 Uhr, zwischen Röhlingen und Zöbingen, einen die Fahrbahn querenden Biber, der dabei getötet wurde. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Rainau-Schwabsberg: Unfall beim Ausparken

Als am Donnerstagabend der 59-jährige Lenker eines Ford-Transits gegen 20.20 Uhr an einem Gebäudeeck in der Straße Schloßberg rückwärts ausparkte, kollidierte er mit dem BMW eines 44-Jährigen, der vom Betriebshof einer Firma in Richtung der Einfahrt zum Mühlberg fuhr. 2500 Euro sind hier die Schadensbilanz. Da der Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Waldstetten: Beim Vorbeifahren gestreift

Auf der Albblickstraße streifte ein 19-jähriger VW-Lenker am Donnerstag gegen 14.40 Uhr beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW, als er aufgrund des Gegenverkehrs unmittelbar nach dem geparkten Pkw nach rechts einscheren wollte. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Mülleimerbrand

Von Zeugen wurde am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass in der Neißestraße, im Bereich der Bushaltestelle in Fahrtrichtung Heidenheimer Straße, ein Mülleimer brennen würde. Die Freiwillige Feuerwehr Bettringen rückte aus, um den Brand zu löschen. Am Mülleimer entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell