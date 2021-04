POL-AA: Ostalbkreis: Auffahrunfall in Aalen

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: Auffahrunfall an Ampel

In der Bahnhofstraße musste am Freitag gegen 19:40 Uhr eine 18-jährige PKW-Lenkerin an der Ampel anhalten. Dies erkannte ein 30-jähriger zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR.

