POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zusammenkunft auf Bühlwiese, Baum beschädigt, versuchter Pkw-Aufbruch & Verkehrsunfall

Waiblingen: Zusammenkunft auf Bühlwiese

Am Sonntagnachmittag teilte ein Zeuge der Waiblinger Polizei mit, dass sich im Bereich der Straße An der Talaue auf der Bühlwiese mehrere Personen aufhalten, die gegen die geltenden Corona-Regeln verstoßen. Beim Eintreffen der Beamten kurz vor 16 Uhr trafen diese auf eine Gruppierung von ca. 30 - 40 Personen, die sich teilweise auf Campingstühlen niedergelassen hatten und bei Akkordeonmusik tanzten. Als die Personen auf die gültige Corona-Verordnung angesprochen und aufgefordert wurden, sich auszuweisen, gaben diese sich teilweise äußerst unkooperativ und verweigerten die Personalienangabe. Hierbei kam es zu einem kurzen Gerangel mit einer Frau, die sich vehement weigerte, ihren Personalausweis, den sie in ihrer Handtasche mitführte, herauszugeben. Den Personen wurde nach der Feststellung ihrer Personalien ein Platzverweis ausgesprochen, sie müssen nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen. Nach dem Einsatz wurde festgestellt, dass ein Streifenwagen im Bereich der Fahrertüre zerkratzt wurde. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die vor Ort entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Plüderhausen: Baum beschädigt

Ein beim Grillplatz Kelterberg bepflanzter Baum wurde im Zeitraum vom 16. bis 20. April 2021 mutwillig zerstört. Unbekannte haben an der Jungpflanze die Baumkrone abgerissen. Zur Klärung der Tat werden sachdienliche Hinweise von der Polizei in Plüderhausen unter Tel. 07181/81433 entgegengenommen.

Waiblingen-Hohenacker: Versuchter Pkw-Aufbruch

Im Zeitraum zwischen Donnerstagvormittag und Samstagabend versuchten bisher unbekannte Diebe einen in der Karl-Ziegler-Straße geparkten VW aufzubrechen. Die Täter versuchten sich sowohl an der Fahrertüre, als auch an der Beifahrertüre, jedoch gelang es ihnen nicht, eine der Türen aufzuhebeln. Dennoch hinterließen sie am Auto Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegen.

Winnenden: 8000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Beim Anfahren vom Fahrbahnrand in der Fritz-Ebert-Straße übersah ein 41 Jahre alter Fahrer eines Audi A 4 am Montagmorgen gegen 9 Uhr den VW Crafter eines 38-Jährigen, der die Straße entlangfuhr. Beim anschließenden Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro, verletzt wurde aber niemand.

