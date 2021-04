Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Eingebrochen

Lahr (ots)

Ein Unbekannter ist im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Sulzbach" eingestiegen. Zwischen 23.30 Uhr und 14 Uhr überwand der ungebetene Besucher gewaltsam mehrere Sicherheitsvorrichtungen und ergaunerte in der Folge Werkzeug und unterschiedliche Kleinteile. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell