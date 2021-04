Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Geparkte Fahrzeuge gestreift

Bühlertal (ots)

Ein möglicherweise technischer Defekt an ihrem Mercedes hat am Sonntagmittag dazu geführt, dass eine 58-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihre A-Klasse verloren hat und gegen 13:30 Uhr mit drei am Fahrbahnrand der Gertelbachstraße geparkten Autos kollidiert ist. Das Malheur hatte nach bisherigen Erkenntnissen keine Verletzten, aber jede Menge beschädigtes Blech zur Folge. Der Sachschaden wird von dem Beamten des Polizeireviers Bühl auf insgesamt 8.000 Euro geschätzt. Während den Abschleppmaßnahmen der A-Klasse musste die Einfahrt zu einem dortigen Parkplatz vorrübergehend gesperrt werden.

