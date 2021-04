Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Blockierter Reifen führt zu Sturz

Haslach (ots)

Ein 53 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat sich am Sonntagvormittag nach einem mutmaßlich selbstverschuldeten Sturz leichte Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Feststellungen soll am Velo des Mannes aus bislang unbekannten Gründen ein Reifen blockiert haben, weshalb er gegen 11:20 Uhr auf der "Alte Hausacher Straße" zu Fall kam. Der Sachschaden am Pedelec wird auf rund 200 Euro geschätzt.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell