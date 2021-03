Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Delmenhorst (ots)

Am 15.03.2021 kam es gegen 11:05 Uhr in Brake zu einem Verkehrsunfall, als eine 71-jährige Elsfletherin beim Einbiegen von der Harrier Straße in die Kirchenstraße die Vorfahrt eines 38-jährigen Stadländers, der die Kirchenstraße stadteinwärts befuhr, missachtete. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 71-jährige wird hierbei schwerverletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Höhe des Schadens können keine Angaben gemacht werden.

