POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Verkehrsunfall in der Bremer Straße gesucht

Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag, 15. März 2021, in der Bremer Straße in Delmenhorst.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit von 00:00 Uhr bis 08:00 Uhr einen schwarzen BMW, der auf einem Parkplatz in der Bremer Straße, schräg gegenüber eines dortigen Verbrauchermarktes, abgestellt war. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Aufgrund der starken Deformierung des Fahrzeughecks, ist davon auszugehen, dass mögliche Zeugen einen lauten Knall vernommen haben könnten.

Hinweise zum Unfallhergang und zum Verursacher nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegen.

