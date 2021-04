Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Auseinandersetzung zwischen Männern

Offenburg (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 18:15 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Bühl zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. In deren Verlauf ein 23-jähriger eine abgeschlagene Flasche und ein 29-jähriger ein Messer einsetzte. Beide wurden dabei leicht verletzt. Im Verlauf des Abends suchte der jüngere Mann erneut den Kontakt zu dem älteren und verletzte ihn wiederum leicht mit einem Stein.

Das örtlich zuständige Polizeirevier Bühl hat die Ermittlungen zur Ursache der Auseinandersetzung aufgenommen.

/FDR

