Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Brandausbruch

Bühl (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 07:30 Uhr kam es in der Birkenstr. zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus. Das Feuer konnte durch die Wehrleute schnell gelöscht werden. Mehrere Personen wurden leicht verletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

