Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Brand einer Feldscheune

Offenburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde der Integrierten Leitstelle Ortenau, der Brand einer Feldscheune am nördlichen Ortsrand von Grafenhausen gemeldet. Die Wehrmänner der freiwilligen Feuerwehr Kappel-Grafenhausen waren mit 25 Einsatzkräften vor Ort und hatten das Brandgeschehen rasch im Griff. In dem größeren Schuppen wurde landwirtschaftliches Arbeitsgerät gelagert, welches teilweise beschädigt wurde. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Unmittelbar vor diesem Brand war die Feuerwehr mit dem Löschen von großen Strohballen beim Sportplatz Grafenhausen beschäftigt. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Bränden besteht, bedarf der weiteren Aufklärung. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07821/277-200 erbeten.

