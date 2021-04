Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrzeug in Flammen

Offenburg (ots)

Vermutlich auf einen technischen Defekt ist der Brand eines Audi in Windschläg zurückzuführen. Kurz nachdem dessen Besitzer gegen 17 Uhr in die Straße "Breitfeld" zurückgekehrt war und sein Fahrzeug parkte, bemerkte ein Nachbar Flammen aus dem Motorraum schlagen. Nachdem der Mann die Feuerwehr informierte, startete er mit einem Gartenschlauch erste Löschversuche. Die Feuerwehr Offenburg, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Wehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell bekämpfen. An dem A3 entstand trotzdem ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell