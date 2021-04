Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Nach einer Unfallflucht mit rund 2.000 Euro Sachschaden am Donnerstagabend, haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen eingeleitet. Zwischen 22:20 Uhr und 22:30 Uhr hat offenbar der unbekannte Fahrer eines roten Fahrzeuges einen in der Robert-Schumann-Straße geparkten VW Polo gestreift und sich im Anschluss aus dem Staub gemacht. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 an die Kehler Ermittler.

