POL-OG: Kehl - Unfallflucht nach Parkunfall

Kehl (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitagmorgen in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 9:15 Uhr einen in der Grimmelshausenstraße geparkten Alfa Romeo beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge wird der auf dem öffentlichen Parkplatz entstandene Sachschaden auf rund 5.000 Euro beziffert. Das Verursacherfahrzeug könnte grau oder weiß gewesen sein und ist mutmaßlich stark beschädigt. Wer in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer: 07851 893-0 in Verbindung zu setzen. /cw

