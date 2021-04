Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Diebstahl aus Drogerie, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Nachdem ein 33-Jähriger am Donnerstagabend in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße mehrere Flaschen Parfum entwendet hat, ermitteln die Beamten des Polizeireviers Rastatt wegen Diebstahls. Nach Angaben eines Angestellten wurden gegen 17:50 Uhr Artikel im Wert von etwa 600 Euro aus dem Laden entwendet, ohne dass dafür bezahlt wurde. Die gesuchte Person kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich, etwa 30 Jahre alt, möglicherweise arabisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer dunklen Wollmütze, einem schwarzen Kapuzenpullover, einer graue Hose und weißen Schuhen.

Wer Hinweise zu diesem Vorfall oder zur gesuchten Person geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer: 07222 761-0 in Verbindung zu setzen. /cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell