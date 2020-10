POL-MTK: Pressemitteilungen der Polizeidirektion Main-Taunus

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbruch in Fitnesscenter, Flörsheim, Kapellenstraße, Mittwoch, 14.10.2020, 22:10 Uhr bis Donnerstag, 15.10.2020, 07:10 Uhr

(Hu)Unbekannte sind zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in ein Fitnessstudio in Flörsheim eingebrochen und haben Bargeld erbeutet. Die Einbrecher öffneten ein Fenster an der Glasfront des Studios gewaltsam und gelangten so ins Objekt. Im Studio stahlen die Täter Bargeld aus einer Kasse und flüchteten im Anschluss unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und mögliche Hinweisgeber, sich unter (06192) 2079-0 zu melden.

2. Einbrecher stehlen Schmuck und Musikanlage, Hochheim, Danziger Allee, Sonntag, 11.10.2020, 10:30 Uhr bis Donnerstag, 15.10.2020, 21:50 Uhr

(Hu)In ein Einfamilienhaus in Hochheim wurde zwischen Sonntagvormittag und Donnerstagabend eingebrochen. Die unbekannten Täter begaben sich zur Haustür des in der Danziger Allee gelegenen Hauses und öffneten diese mit Gewalt. Im Haus durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und flüchteten schließlich mit Schmuck und einer Musikanlage. Hinweise nimmt die Hofheimer Kriminalpolizei unter (06192) 2079-0 entgegen.

3. An Tankstelle angegriffen, Kelkheim, Wilhelm-Dichmann-Straße, Donnerstag, 15.10.2020, 22:30 Uhr

(Hu)Ein 23-Jähriger ist am Donnerstagabend an einer Tankstelle in Kelkheim durch zwei Personen angegriffen und verletzt worden. Der Mann hielt sich gegen 22:30 Uhr im Verkaufsraum der Tankstelle auf, als er unvermittelt durch zwei Angreifer mit Faustschlägen attackiert und mit einer gefüllten Gießkanne beworfen worden sein soll. Der 23-Jährige erlitt durch den Angriff Verletzungen. Wegen Körperverletzung ermittelt nun die Polizei in Kelkheim.

4. Kennzeichen abmontiert, Bad Soden, Neuenhain, Königsteiner Straße, Mittwoch, 14.10.2020, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 15.10.2020, 09:00 Uhr

(Hu)Beide Kennzeichen eines in Neuenhain geparkten Pkw wurden zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen gestohlen. Der rote Fiat mit dem Kennzeichen MTK-JZ 121 war in der Königsteiner Straße abgestellt, als Unbekannte die Kennzeichen abmontierten und mitnahmen. Die Polizei in Eschborn bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zum Verbleib der amtlichen Kennzeichen machen können, sich unter (06196) 9695-0 zu melden.

5. Beladung bringt Fahrradfahrer aus dem Gleichgewicht, Kriftel, Kirchstraße, Donnerstag, 15.10.2020, 13:45 Uhr

(Hu)Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstagmittag in Kriftel schwer beladen unterwegs gewesen und in der Folge mit seinem Rad gestürzt. Der 72-Jährige fuhr auf der Kirchstraße, als er an den Fahrbahnrand fahren musste, um ein entgegenkommendes Fahrzeug durchzulassen. In der Folge soll der Mann die Kontrolle über sein mit mehreren Kilo Äpfeln beladenes Fahrrad verloren haben und gestürzt sein. Hierbei zog sich er sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

6. Aktueller Blitzerreport Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

