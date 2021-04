Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Betrügerischer Gewinnanruf - richtig reagiert

Ludwigshafen (ots)

Zu einem vermutlich betrügerischen Anruf bezüglich eines vermeintlichen Gewinns von 500 Euro kam es am 03.04.2021 gegen 13 Uhr in Ludwigshafen OT Oppau. Hierbei wurde die 77-jährige Geschädigte aufgefordert ihre Daten per Telefon anzugeben, damit über den Gewinn verfügt werden kann. Diese war sich jedoch sicher an keinem Gewinnspiel teilgenommen zu haben und beendete das Gespräch.

Immer wieder kommt es zu betrügerischen Anrufen, bei denen die Täter versuchen an die Daten, hier vor allem Bankdaten, von Geschädigten zu gelangen. Es wird dringend davon abgeraten am Telefon personenbezogene Daten herauszugeben. Weitere Informationen bzgl. betrügerischen Anrufen finden Sie hier: https://s.rlp.de/pFqAx .

