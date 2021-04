Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Verkehrsunfälle mit flüchtigen Verursachern

Ludwigshafen (ots)

Zu gleich zwei Verkehrsunfällen mit flüchtigem Verursacher kam es am 03.04.2021 im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 11:50 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Obi in der Industriestraße 45 in 67063 Ludwigshafen am Rhein. Zum einen wurde ein geparkter schwarzer PKW Mercedes Benz am Heck beschädigt. Hier entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zum anderen wurde ein blauer PKW Audi an der Beifahrerseite, als auch am Heck beschädigt. Hier entstand ebenfalls ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Beide Unfälle stehen augenscheinlich nicht in Zusammenhang.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen zum flüchtigen Verursacher werden von der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 / 963-2222 oder unter der E-Mail Adresse piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell