POL-PPRP: Ludwigshafen - Sachbeschädigung an PKW

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Samstag, 03.04.2021, gegen 01:00 Uhr den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Pranckhstraße in Höhe der Hausnummer 36 geparkten PKW eines Anwohners. Offensichtlich wurde dieser durch das Umherwerfen eines Gastronomietisches, gelagert im Außenbereich einer vor Ort befindlichen Gaststätte, beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

