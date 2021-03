Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 22.03.21 für den LK Peine

Peine (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Peine, Am Bauhof, 20.03.21 20:30 Uhr bis 21.03.21 12:00 Uhr

In Nacht von Samstag auf Sonntag wurden an insgesamt drei Pkw die Reifen zerstochen. Hinweise auf den Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Daher bittet die Polizei Zeugen sich unter 05171/ 9990 bei der Polizei in Peine zu melden. Die Polizei leitete drei Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung an Pkw ein.

