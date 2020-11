Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw durchwühlt

Heinsberg-LieckHeinsberg-Lieck (ots)

Unbekannte Personen drangen in der Zeit zwischen Dienstag (3. November), 19.30 Uhr und Mittwoch (4. November), 8.45 Uhr, in einem Pkw ein, der an der Aphovener Straße stand. Sie durchwühlten die Fächer im Inneren. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell