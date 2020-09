Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Antisemitische Beleidigungen am Jüdischen Friedhof

Lingen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es am Jüdischen Friedhof an der Weidestraße zu einem Vorfall, der nun Ermittlungen der Polizei nach sich zieht. Gegen 16:30 Uhr befand sich eine Gruppe junger Menschen auf dem Friedhof, die dort an einer geleiteten Führung teilnahmen. An der Weidestraße fuhren zu diesem Zeitpunkt drei Radfahrer in Richtung Langschmidtsweg / Emsauenpark. Einer der Radfahrer rief bei Erblicken der Gruppe auf dem Friedhof mehrfach antisemitische Parolen, die den Straftatbestand der Beleidigung und der Volksverhetzung erfüllen. Der Radfahrer wird als ca. 25-30 Jahre alt beschrieben. Er war dunkel gekleidet, von sportlicher Statur und hatte schwarze Haare und einen gepflegten dunklen Bart. Die zwei weiteren Radfahrer, die offensichtlich dazu gehörten, waren etwas jünger und deutlich schlanker. Sie hatten hellere Haare und waren - im Gegensatz zum Wortführer - nicht dunkel gekleidet. Die drei Radfahrer entfernten sich unerkannt. Zeugen, die Hinweise zu den Radfahrern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0591-87344 mit der Polizei Lingen in Verbindung zu setzen. /hue

