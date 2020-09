Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Garage brennt vollständig ab

Emlichheim (ots)

Gestern Abend kam es zu einem Brand in einer Garage an der Straße Haftenkamper Diek in Emlichheim. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 17.30 Uhr wurden in der Doppelgarage eines Einfamilienhauses Schweißarbeiten an einem Trecker durchgeführt. Durch einen Funken fing eine in der Nähe stehende Wanne mit Benzin Feuer. Die Garage brannte komplett ab. Die Feuerwehr Emlichheim war mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen wird der Sachschaden auf circa 75.000 Euro geschätzt.

