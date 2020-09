Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Mann ins Gesicht geschlagen

Spelle (ots)

Am Freitagabend kam es auf der Gustav-Rau-Straße in Spelle zu einer Körperverletzung. Gegen 23 Uhr traf ein 49-Jähriger mit zwei weiteren Bekannten auf dem Heimweg auf zwei Jugendliche. Als diese unvermittelt auf die drei Personen losgingen, wollte der Mann die Polizei alarmieren. Dabei wurde er von einem der Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Die beiden jungen Männer rannten danach in unbekannte Richtung davon. Die Täter sollen circa 17 bis 18 Jahre alt gewesen sein. Beide haben eine schlanke Statur, trugen dunkle Hosen und sind circa 1,75 bis 1,85 Meter groß. Einer der beiden trug ein hellblaues, der andere ein hellgelbes Oberteil. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977/929210 zu melden.

