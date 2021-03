Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 22.03.21 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Diebstahl aus einem Geräteschuppen

Baddeckenstedt, Sehlde, Heerter Straße, 19.03.21 14:00 Uhr bis 21.03.21 09:00 Uhr

Zurzeit unbekannte Täter brachen das Vorhängeschloss eines Geräteschuppens auf. Aus dem Schuppen entwendeten die Täter mehrere Geräte. Eine genaue Anzahl der Geräte ist zurzeit nicht bekannt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

Wohnungseinbruch in Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter, Lebenstedt, Rohrdommel, 20.03.21 19:00 Uhr bis 21.03.21 09:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Durch die Täter wurden augenscheinlich mehrere Räume nach möglichem Diebesgut durchsucht. Ob etwas entwendet worden ist, ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Wohnungseinbruchsdiebstahls ein.

Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Salzgitter, Lichtenberg, Stukenbergweg, 21.03.21, 11:30 Uhr

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde der 21-jährige Fahrer eines Pkw angehalten. In der Kontrolle erlangten die Beamten Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln ein.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Salzgitter, Lebenstedt, Neißestraße, 21.03.21, 13:05 Uhr

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde der 28 Jahre alte Fahrer eines Pkw angehalten. Der Mann händigte den Polizisten eine ungarische Fahrerlaubnis aus. Im Rahmen von Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann seine ukrainische Fahrerlaubnis in einer ungarische getauscht hatte. Da der Mann zum Zeitpunkt der Kontrolle seit mehr als 180 Tagen in Deutschland wohnte, hätte er seine ungarische Fahrerlaubnis in eine deutsche Fahrerlaubnis umtauschen müssen. Da er dies unterließ, ist der nicht im Besitz einer in Deutschland gültigen Fahrerlaubnis. Zudem unterließ es der Mann seinen Pkw in Deutschland anzumelden. Daher leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz ein.

Corona-Verstoß

Salzgitter, Lichtenberg, Burgbergstraße, Parkplatz Burg Lichtenberg, 21.03.21, 18:05 Uhr

Durch eine Streife der Polizei wurden auf dem Parkplatz vier Personen aus vier Haushalten angetroffen. Diese trugen nicht die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung Gegen die vier Personen leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung ein.

